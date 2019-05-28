Подпорная стена расплющила четыре автомобиля во Владивостоке

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Подпорная стена расплющила четыре автомобиля во Владивостоке

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Владельцы повреждённых машин получат компенсацию от городских властей. На место обрушения ночью выезжал градоначальник Олег Гуменюк.

Обрушившийся на Владивосток мощный циклон привёл к обрушению бетонных блоков лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому. Четыре машины были раздавлены, ещё несколько получили повреждения, сообщает администрация города.

<p>Фото © Администрация Владивостока</p>

На фотографиях с места происшествия видно, как у некоторых авто часть кузова практически расплющена, ещё одно транспортное средство повреждено частично. Обрушилась и лестница, которая вела к дому выше. Опора ЛЭП упала и перегородила дорогу.

На месте происшествия работают коммунальщики.

<p>Фото © Администрация Владивостока</p>

<p>Фото © Администрация Владивостока</p>

Владельцы повреждённых автомобилей получат компенсацию от городских властей. На место обрушения ночью выезжал градоначальник Олег Гуменюк. Он поручил максимально быстро разобраться в случившемся, очистить территорию и помочь владельцам пострадавших автомобилей.

Циклон обрушился на Приморский край вечером 27 мая. Ветер в порывах достигал 15–25 м/с, а высота волн в открытом море превысила два метра.

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