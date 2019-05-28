Кот-чихун из Великобритании не может найти себе хозяина

Потенциальная семья, как правило, сперва очаровывается любвеобильным котиком, однако, узнав его историю, сразу меняет решение.

Сотрудники британского приюта для кошек в Восточном Суссексе уже долгое время безуспешно пытаются найти новых хозяев для своего 9-летнего подопечного по имени Эллиот, страдающего редким, но не смертельным недугом, из-за которого он постоянно чихает. Об этом сообщает The Independent.

Как рассказали сотрудники приюта, у Эллиота диагностирован хронический ринит, вызванный аллергией на шерсть животных. Неизвестно, были ли у предыдущих хозяев кота в доме другие пушистые друзья или бедняга начинал чихать от собственной шерсти, но, так или иначе, от него решили избавиться.

И хотя, по словам заместителя руководителя приюта Тани Марш, Эллиот — очень ласковый и "очаровательный парень" и он может справиться с недугом, для этого ему желательно покинуть стены приюта, ведь здесь он не принимает необходимые медикаменты.

В то же время потенциальные хозяева, приходя выбрать себе нового питомца, часто обращают внимание на Эллиота. Но узнав о его "особенности", быстро ретируются, опасаясь возможных трат на лекарства. И для кота это становится замкнутым кругом.

Однако сотрудники приюта уверены, что хоть шансы найти дом для кота и невелики, он всё равно остаётся ласковым и нежным, что оставляет ему маленькую надежду на новый дом.

Также они утверждают, что могут порекомендовать "конкретное лекарство", которое вместе с прогулками на свежем воздухе может помочь если не вылечить, то как минимум облегчить страдания кота. Правда, его стоимость или название не указываются, а сам кошачий центр "не может самостоятельно применять" его.

Практика отказа от животных из-за их несоответствия представлениям хозяев — достаточно распространённое явление. Так, в январе текущего года в четвёртый раз вернулась в приют самая толстая кошка Великобритании.