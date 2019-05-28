Фанаты пришли в ужас от концерта Spice Girls после воссоединения

Один из поклонников выразил надежду, что зрителям возместят потраченные на билеты деньги.

Поклонники раскритиковали выступление британской группы Spice Girls, которая дала концерты в честь своего воссоединения, сообщает Daily Mail.

Группа дала первый концерт 24 мая в ирландской столице Дублине, а 27 мая певицы выступили в Уэльсе. На сцене были все участницы коллектива, кроме Виктории Бекхэм: Эмма Бантон, Мел Си, Мел Би и Джери Хорнер.

Фанаты жаловались на плохое качество звука во время выступлений, из-за него было практически непонятно, какую композицию исполняют певицы.

— Ушёл с концерта очень рано. Действительно разочарован, так как не мог услышать ни слова. Очень ждал этого, но разочарован, — пишет один из зрителей.

— Вы шутите? У меня звук лучше из старого тапочка! Ужасно, — отметил другой.

— Надеюсь, зрителям возместили деньги. Они звучат чертовски ужасно, и это мягко сказано, — добавил ещё один пользователь.

Как считают некоторые поклонники группы, Spice Girls поступили неуважительно по отношению к аудитории. Однако среди фанатов были и те, кто поддержал певиц и отметил, что выступление было хорошим.

Меньше чем за неделю до первого концерта в честь воссоединения группы одна из участниц Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения. Мелани Браун (Мел Би) накануне провели лазерную операцию.