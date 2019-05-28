Избранный президент Литвы ответил на вопрос об отношениях с РФ

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли изменятся, так как этим Литва "предаст" украинских партнёров. Его слова приводит "Sputnik Литва".

При этом Науседа указал на необходимость улучшения отношений между Вильнюсом и Минском. По его словам, Литва и Белоруссия должны стать хорошими соседями, которые "не боятся критиковать".

Ранее, перед вторым туром выборов литовского лидера, бывший в то время кандидатом Науседа выступил против "жёсткой риторики" в отношениях с РФ и заявил о необходимости "прагматичного подхода" в контактах с Москвой. Он добавлял, что невозможно "закрыть все окна с соседом в культурных, дипломатических и экономических отношениях".