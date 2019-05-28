В Приамурье задержан подозреваемый в осквернении кладбища

В месте захоронения было повреждено 54 надгробия, включая могилу экс-мэра города Тында Марка Шульца.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в погроме на кладбище в городе Тында Амурской области, информирует региональное УМВД.

— Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен житель города Тында 1991 г.р., ранее неоднократно судимый. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, он признался в содеянном. С подозреваемым проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте преступления, — поясняет УМВД.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Расследование дела продолжается, выясняются мотивы и обстоятельства инцидента.

Как сообщалось ранее, в месте захоронения было повреждено 54 надгробия, включая могилу экс-мэра Тынды Марка Шульца, было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".