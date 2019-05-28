В Приамурье задержан подозреваемый в осквернении кладбища

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в погроме на кладбище в городе Тында Амурской области, информирует региональное УМВД.
— Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен житель города Тында 1991 г.р., ранее неоднократно судимый. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, он признался в содеянном. С подозреваемым проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте преступления, — поясняет УМВД.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Расследование дела продолжается, выясняются мотивы и обстоятельства инцидента.
Как сообщалось ранее, в месте захоронения было повреждено 54 надгробия, включая могилу экс-мэра Тынды Марка Шульца, было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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