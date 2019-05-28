Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Пять человек, включая одного несовершеннолетнего, пострадали в результате стрельбы, произошедшей 27 мая на северо-востоке Вашингтона, сообщает пресс-служба местной полиции.
По данным правоохранительных органов, один из взрослых получил серьёзные травмы, жизни остальных ничего не угрожает.
Полиция ищет серебристый легковой автомобиль без номеров, замеченный на записи с камер слежения.
Днём ранее также на северо-востоке Вашингтона неизвестный стрелял по людям на парковке. В результате 15-летний подросток был убит, две женщины и девочка пострадали.
Задержать злоумышленника пока не удалось.
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