Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

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Фото © Flickr / Kurt Christensen

Пять человек, включая одного несовершеннолетнего, пострадали в результате стрельбы, произошедшей 27 мая на северо-востоке Вашингтона, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранительных органов, один из взрослых получил серьёзные травмы, жизни остальных ничего не угрожает.

Полиция ищет серебристый легковой автомобиль без номеров, замеченный на записи с камер слежения.

Днём ранее также на северо-востоке Вашингтона неизвестный стрелял по людям на парковке. В результате 15-летний подросток был убит, две женщины и девочка пострадали.

Задержать злоумышленника пока не удалось.

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