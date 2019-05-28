На дне Тихого океана нашли крыло и фрагмент двигателя разбившегося F-35A

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На дне Тихого океана нашли крыло и фрагмент двигателя разбившегося F-35A

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Фото © Wikipedia

Военные спасатели нашли крыло и фрагмент двигателя боевого самолёта F-35A ВВС Японии, упавшего в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю 9 апреля. Об этом заявил министр обороны Такэси Ивая.

Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали. Мы продолжим массированные поиски на дне, там ещё есть разбросанные фрагменты, — приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее в районе крушения была найдена часть чёрного ящика, но в нём отсутствовал носитель памяти. Причины гибели самолёта по-прежнему неизвестны.

F-35A Сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане. Самолёт собирали в Японии на заводе Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A.

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