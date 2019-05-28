Жительница Сызрани напала с ножом на мужчину на глазах у ребёнка – видео

Напавшая также била ножом припаркованный автомобиль, а всё это время рядом находилась коляска с её ребёнком.

В Сызрани полицейские начали проверку после опубликования видео, на котором вооружённая ножом женщина нападает на мужчину около одного из местных ТЦ, а также наносит повреждения припаркованному автомобилю. Возмущение пользователей Сети вызвало не только опасное и неадекватное поведение женщины, но и то, что рядом с ней в этот момент находился малолетний ребёнок в коляске.

На кадрах ролика также отчётливо слышно, как женщина требует от мужчины вернуть ей какие-то её вещи и деньги. Якобы ей нечем кормить ребёнка.

Очевидцы сообщали, что после нападения женщина взяла коляску и скрылась. А вот мужчине понадобилась медицинская помощь — один из ударов ножом пришёлся ему в голову.

Как ранее сообщал Лайф, 27 мая в Ставрополе тоже произошла поножовщина. На редакцию местной газеты "Родина" напал неизвестный мужчина после того, как журналисты отказались принимать его статью.