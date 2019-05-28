Семилетний ребёнок упал в коллектор с кипятком в Хабаровске

По словам очевидцев, прогнившая доска, выполнявшая роль крышки, треснула прямо у него под ногами.

Семилетний ребёнок с множественными ожогами был госпитализирован в Хабаровское после того, как провалился в незакрытый коллектор с кипятком. По данному факту СК возбудил уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

— 7-летний ребенок провалился в коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска. С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По словам медиков, в настоящий момент ребёнок находится в реанимации, у него обожжено около 40% тела, его состояние оценивается как тяжёлое.

Как рассказали очевидцы произошедшего, мальчик наступил на прогнившую доску, которая лежала вместо люка, однако она не выдержала его вес и треснула, из-за чего ребёнок свалился в кипяток.

Согласно видеозаписи от правоохранителей с места происшествия, в настоящий момент указанное место было приведено в соответствующий вид: вместо доски была установлена, как и положено, металлическая крышка, а вокруг люка виднеется свежеуложенный цемент. Но предположить, как выглядело место до ЧП можно, обратив внимание на соседний люк на видео.

Согласно информации правоохранителей, объект находился в ведении управляющей компании, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".