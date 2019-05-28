Медведев допустил возможность расширения Евразийского экономического союза

Премьер добавил, что страны "пятёрки" учатся на ошибках других объединений, поэтому некоторые вопросы, на которые у других уходили годы и десятилетия, в ЕАЭС решаются быстрее.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — открытое объединение, состав которого может быть расширен при определённых условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

Глава кабмина убеждён, что страны "пятёрки" "не должны отстать от мировой повестки дня". Как пояснил Медведев, речь идёт о ряде важнейших направлений, в числе которых — цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и многое другое.

— Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными, — сказал премьер.

Медведев добавил, что страны "пятёрки" учатся на ошибках других объединений, поэтому некоторые вопросы, на которые у других уходили годы и десятилетия, в ЕАЭС решали быстрее.

Ранее сообщалось, что Молдавия получила статус государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.