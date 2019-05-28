В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования

Согласно приказу Министерства здравоохранения России, с 28 мая вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. В частности, в рамках этого в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник.

По планам специалистов ведомства в ближайшие два года все россияне пройдут диспансеризацию и профилактический осмотр. В том числе и для определения группы здоровья. В случае если во время диспансеризации у человека будет выявлено хроническое заболевание, его поместят под диспансерное наблюдение.

Пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причём о проведении очередного обследования гражданам будут заранее напоминать работники медучреждений и представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Новые правила обязывают страховые компании работать с обращениями и жалобами граждан. В случае возникновения спорных вопросов — помогать гражданам в разрешении их проблем. Например, если у пациента возникли сомнения в качестве проведённого обследования и лечения, представители страховой компании назначат экспертизу оказанного лечения.