28 мая в Москве станет самым тёплым днём с начала весны

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28 мая в Москве станет самым тёплым днём с начала весны

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Температура воздуха в Москве сегодня, 28 мая, поднимется до максимальных с начала весны отметок. Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", в столице ожидается до +26…+28 градусов.

via GIPHY

Самый тёплый день этой весны в Москве не омрачат осадки, несмотря на переменную облачность. Атмосферное давление незначительно поднимется и составит 749 мм рт.ст. В Подмосковье ожидается +24…+29 градусов.

Впрочем, сегодняшний рекорд может быть побит в ближайшие дни. Ранее синоптики пообещали москвичам жару в +30 градусов в последние дни мая.

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