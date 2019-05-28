28 мая в Москве станет самым тёплым днём с начала весны

Температура воздуха в Москве сегодня, 28 мая, поднимется до максимальных с начала весны отметок. Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", в столице ожидается до +26…+28 градусов.

Самый тёплый день этой весны в Москве не омрачат осадки, несмотря на переменную облачность. Атмосферное давление незначительно поднимется и составит 749 мм рт.ст. В Подмосковье ожидается +24…+29 градусов.

Впрочем, сегодняшний рекорд может быть побит в ближайшие дни. Ранее синоптики пообещали москвичам жару в +30 градусов в последние дни мая.