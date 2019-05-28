Кабмин запретил госзакупки импортных вин

Данная мера направлена на развитие национальной экономики и поддержку отечественных производителей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, ограничивающее госзакупки вин иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В постановлении поясняется, что закупать для государственных и муниципальных нужд запрещено вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина иностранного производства. Эта мера направлена на защиту российского внутреннего рынка, развитие национальной экономики и поддержку отечественных товаропроизводителей.

— Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д., — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что "Роскачество" планирует запустить специальное приложение для помощи в выборе российского вина.