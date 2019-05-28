Трое человек погибли при обвале на стройке в китайском метро

По меньшей мере двое человек числятся пропавшими без вести, на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

В результате обрушения во время строительных работ в метро китайского города Циндао погибло три человека и ещё двое пропали без вести. Об этом сообщает издание thePaper.

Уточняется, что чрезвычайное происшествие случилось в ночное время, когда на четвёртой ветке метрополитена велись строительные работы. Бригада рабочих в данном месте насчитывала пять человек. Тела троих из них удалось достать из-под завалов, но о судьбе ещё двух работников ничего не известно.

Как сообщал Лайф, ранее в Шанхае произошло другое обрушение. 16 мая там рухнула стена старой фабрики, где шли работы по её реконструкции. В момент инцидента в здании было более 20 рабочих, десять из них погибли.