СКР возбудил уголовное дело после нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Задержанному 72-летнему мужчине вменяют покушение на убийство двух и более лиц, следствие намерено добиваться его ареста.

Сотрудники Следственного комитета начали расследование уголовного дела по факту нападения вооружённого ножом мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе. Как установили оперативники, причиной нападения стала личная неприязнь задержанного к журналистам. В начале мая он принёс в редакцию свою статью с просьбой опубликовать её в газете, но ему отказали в публикации. Тогда мужчина решил расправиться с главным редактором и его подчинёнными.

— Реализуя задуманное, днём 27 мая он прибыл в редакцию и попытался принесённым с собой ножом убить главного редактора и трёх сотрудников издания. Журналисты были доставлены в больницу, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор госпитализирован в стационар, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие намерено добиваться заключения мужчины под стражу.

Напомним, 27 мая Константин Сиднев напал на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе. Филолог числился пропавшим без вести, так как несколько дней назад перестал выходить на связь. По предварительной информации, четыре журналиста получили ножевые ранения.