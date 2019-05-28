В Астраханской области предотвратили теракт

На территории Астраханской области предотвратили теракт. Планы боевика раскрыли сотрудники регионального СУ СКР и ФСБ РФ. Об этом стало известно на встрече врио губернатора области Сергея Морозова с руководителем Следственного управления СКР по региону Ибрагимом Могушковым.
— В этом году совместно с УФСБ России по Астраханской области сотрудники Следственного управления СКР выявили факт подготовки террористического акта, — заявил Могушков.
Меж тем РИА "Новости" уточняет, что теракт готовился против сотрудников ФСБ два месяца назад. Однако боевик уже помещён под стражу, против него возбуждено уголовное дело.
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