В Астраханской области предотвратили теракт

На территории Астраханской области предотвратили теракт. Планы боевика раскрыли сотрудники регионального СУ СКР и ФСБ РФ. Об этом стало известно на встрече врио губернатора области Сергея Морозова с руководителем Следственного управления СКР по региону Ибрагимом Могушковым.

— В этом году совместно с УФСБ России по Астраханской области сотрудники Следственного управления СКР выявили факт подготовки террористического акта, — заявил Могушков.

Меж тем РИА "Новости" уточняет, что теракт готовился против сотрудников ФСБ два месяца назад. Однако боевик уже помещён под стражу, против него возбуждено уголовное дело.