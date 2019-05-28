Названа причина смертельного ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Причиной смертельного ДТП В Уссурийске, где автобус с туристами упал с дороги в кювет и перевернулся, стало плохое самочувствие водителя. Об этом сообщили в ГИБДД России.
— По предварительной информации, причиной ДТП послужило плохое самочувствие водителя, — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия погибли два человека, ещё четверо получили различные травмы. В момент ЧП в автобусе, следовавшем по маршруту Пограничное — Владивосток, находилось 43 человека.
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