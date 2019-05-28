На детской площадке в Красноярском крае застрелили медведя

Животное не собиралось уходить, а попытки прогнать его ещё больше разозлили хищника, и он кинулся в сторону людей.

Полицейским пришлось застрелить крупного медведя, который забрёл на детскую площадку в посёлке городского типа Северо-Енисейский Красноярского края. Как сообщает региональное МВД, косолапого пытались отогнать в лес, но безрезультатно.

О разгуливающем по детской площадке хищнике сообщили местные жители. После этого на место выехали полицейские и охотовед.

— Сначала животное пытались отогнать в лес с помощью специальных средств, но оно не реагировало на шум. Медведь в ответ на действия кинулся в сторону людей, предупреждающие выстрелы вверх не помогли, — цитирует РИА "Новости" начальника пресс-службы краевого главка МВД Владимира Юрченко.

В итоге полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить медведя.

Ранее сообщалось, что на Ямале медведица с детёнышами пришла в порт.