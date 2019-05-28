В "Роскачестве" дали советы, как выбрать лучшее мороженое

Название мороженого должно сообщать о его жирности. У молочного мороженого она не превышает 7,5%, у сливочного — от 8 до 11,5%, а в пломбире может достигать 20%.

Согласно ГОСТу в основе мороженого заложены сливки или молоко, натуральные ароматизаторы, сливочное масло и яйца. Если в составе есть пальмовое масло — продукт уже называется молокосодержащим и должен стоить дешевле, говорится в сообщении "Роскачества".

Современное мороженое без стабилизаторов приобрести очень тяжело, отмечают эксперты. Стабилизаторы и загустители просто помогают держать лакомству форму. Зато можно сделать акцент на натуральности других ингредиентов. Тем, кто твёрдо настроен сократить в рационе количество Е-добавок, стоит поискать мороженое на агар-агаре или желатине.

Качественное мороженое имеет равномерный цвет. А желтизна — показатель высокой жирности продукта. Некачественное мороженое в глазури имеет белый налёт. Кристаллики льда говорят о повторной заморозке — возможно, оно испорчено.

В прошлом году "Роскачество" назвало топ-9 пломбиров России.