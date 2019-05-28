Ученицу заставили сдавать экзамены в одиночестве из-за отказа делать манту

С октября школьницу не пускают на занятия, она вынуждена была перейти на домашнее обучение.

Родители пермской девятиклассницы отказались делать пробу Манту и прошли современный тест для диагностики туберкулёза — Т-спот. Он показал, что девочка здорова, но вот в школе его не приняли, сообщает Mash.

Школьницу и её младшую сестру перестали пускать на занятия. С октября они вынуждены учиться дома. Когда пришло время проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА), руководство решило: девятиклассница будет сдавать экзамен в отдельном кабинете.

В этот кабинет школьница шла тоже через отдельный вход. Сдавала экзамен по русскому языку она в пустом кабинете, без друзей и одноклассников.

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