Лжеврач выманил у пожилой москвички полмиллиона за "лекарство от онкологии"

За эти деньги потерпевшая получила три банки белого цвета без каких-либо этикеток.

Пожилая москвичка отдала почти полмиллиона рублей мошеннику, который представился врачом и предложил продать ей "эффективное" лекарство от онкологии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Женщина утверждает, что неизвестный позвонил ей на домашний телефон, представился врачом городской поликлиники и сообщил, что ей требуется дорогостоящее лечение.

— Далее незнакомец предложил потерпевшей приобрести "эффективное" лекарство от онкологической болезни. Женщина согласилась, и вскоре к ней домой прибыл мужчина, который передал ей три банки белого цвета без этикеток, — цитирует представителя управления агентство "Москва".

Пенсионерка заплатила мошеннику 485 тысяч рублей. Осознав, что её обманули, потерпевшая написала заявление в полицию. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве, злоумышленника разыскивают.

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