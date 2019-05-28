Вучич заявил в парламенте, что Сербия теряет контроль над Косово

Сербский президент Александр Вучич обратился к парламенту и заявил, что государство теряет контроль над ситуацией в Косове. Он призвал не заниматься самообманом по этому поводу. Двухчасовое выступление президента показывал телеканал RTS.
— Мы должны прекратить обманывать нашу общественность, — заявил Вучич.
Президент уверен, что Сербии нужно решить, как вести себя дальше: развивать отношения с непризнанным государством или заморозить конфликт.
Ранее президент республики напомнил, что ответственность за обеспечение безопасности сербского населения в Косово и Метохии лежит на силах НАТО. Следующая встреча по вопросам урегулирования в Косове состоится в Париже 1 или 2 июля. Президент непризнанной страны Косово Хашим Тачи призвал Сербию признать государство.
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