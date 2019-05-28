Washington Capitals отреагировал на скандальное видео с хоккеистом Кузнецовым

Хоккейный клуб Washington Capitals отреагировал на появление в Сети видео, на котором замечен нападающий Евгений Кузнецов и белый порошок, похожий на кокаин.

— Мы знаем о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время занимаемся сбором фактов, — приводит слова представителя клуба журналист Джей Джей Риган.

Он добавил, что у команды пока нет других комментариев.

Проверкой видео сейчас занимается и НХЛ. Кузнецов также прокомментировал кадры, которые вызвали бурную реакцию в Сети.

Кузнецов играет в Washington Capitals с 2014 года.