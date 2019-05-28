Для аграрного сектора Украины США выделят $35 млн

В Штатах считают, что помощь сельхозсектору поможет ускорить темпы экономического развития.

Агентство США по международному развитию опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сектора сельского хозяйства Украины. В Штатах считают, что малым и средним предприятиям нужно повышать конкурентоспособность и прибыль. Об этом сообщает RT.

— Целью работ в рамках проекта по расширению возможностей аграрного роста для сельскохозяйственных районов является ускорение темпов экономического развития таких районов на Украине, которые наиболее в этом нуждаются, — отмечается в тексте.

Там говорится также о том, что сейчас основные потребители украинских продуктов — европейские страны. До госпереворота 2014 года в списке были Россия и страны Средней Азии. Чтобы привлечь новых клиентов, украинским производителям необходимо соответствовать другим стандартам качества и безопасности.

Ранее Лайф рассказывал, что США поддержит Украину 700 миллионами долларов. Большая часть суммы выделяется Вашингтоном на военно-техническое оснащение Незалежной.