СМИ: UTair попросила кредиторов отстрочить выплату долгов на 35 лет

Руководство авиаперевозчика составило план спасения компании от банкротства, после того как банки отказались списать ей часть долгов.

Авиакомпания UTair обратилась к своим кредиторам с планом по возвращению всех долгов. Возврат части задолженности на общую сумму в 31,4 миллиарда рублей было предложено пролонгировать на 35 лет под символические 0,01%. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли.

— UTair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант её урегулирования. Он предполагает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%, — говорится в публикации.

Другой источник издания из числа сотрудников авиакомпании пояснил, что отсрочка в выплатах касается лишь двух кредитов — 12-летнего на сумму 23,7 миллиарда рублей и половины 7-летнего кредита, выданного синдикатом из 11 банков. Это около 7,7 миллиарда рублей. Таким образом, речь идёт о 31,4 миллиарда рублей, что составляет 40% от общей задолженности перевозчика (75,8 миллиарда рублей. — Прим. Лайфа).

Вторую половину семилетнего кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 миллиарда рублей руководство авиакомпании предложило отсрочить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил источник РБК.

UTair также предложила банкам в качестве обеспечения обязательств по этим кредитам 56% акций аэропорта Сургут и 100% акций компании "UTair — вертолётные услуги", которая занимается вертолётными перевозками, а также свои воздушные суда и двигатели.

Ранее стало известно, что авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов. Перевозчик опроверг данную информацию. Лайф разобрался, что происходит сейчас в авиакомпании.