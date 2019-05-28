Искусственный интеллект придумал свой финал "Игры престолов"

Финальный сезон сериала выходил с 14 апреля по 20 мая. Многие поклонники посчитали его провальным.

Разработчики из Томска решили с помощью искусственного интеллекта разобраться, почему финальный сезон "Игры престолов" так разочаровал фанатов. По их мнению, снятые серии показали зрителям не в том порядке, в каком они должны быть.

— Всем не понравилась концовка сериала, потому что это... не концовка! Всё дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман, — передаёт РГ слова одного из авторов исследования Евгения Гарина.

ИИ показал, что всё должно было происходить иначе. Изначально Дейенерис узнаёт, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мёртвыми и разрушает Королевскую Гавань. Варис плетёт против Дейенерис заговор, за что и расплачивается жизнью. Далее Сноу убивает Дейенерис, а потом и его казнят или приносят в жертву в финальной битве в качестве наказания. И только после всего этого в самом конце происходит битва живых против мёртвых, в которых Короля Ночи убивает Бран.

Учёные предположили, что отход от "правильного" сценария сделан намеренно. Так создатели сериала хотели избежать прямого цитирования книги Мартина, чтобы она окупилась. Фанаты будут покупать её в надежде увидеть более логичный финал. По мнению разработчиков, в книге будет именно такая концовка, которую предложил искусственный интеллект.

Ранее Лайф опубликовал видео с Китом Харингтоном, когда он узнал финал "Игры престолов".