Американский пловец-рекордсмен Майкл Фелпс признался, что думал о самоубийстве

Спасла спортсмену жизнь помощь психологов, которые помогли ему избавиться от тревоги и депрессии.

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признался, что его посещали мысли о самоубийстве.

— Я испытывал проблемы из-за тревоги и депрессии, не знал, хочу ли я жить дальше. Когда я упал так низко, то решил попросить помощи у лицензированного специалиста, — написал рекордсмен в "Твиттере".

Фелпс уверен, что решение обратиться к психологу в итоге спасло ему жизнь. По его мнению, нельзя доводить себя до такого состояния, как он в своё время, а нужно сразу идти к специалисту.

Фелпс завершил карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и работает над повышением осведомлённости общества о депрессии и других психических расстройствах. Рассказывая о своей ситуации, американец призывает людей с аналогичными проблемами просить помощи у специалистов.