Жителей Москвы предупредили о возможном появлении торнадо

Опасные природные явления могут формироваться в период затяжной жары на протяжении всего лета.

Жара, которая держится в Москве на этой неделе, может стать причиной возникновения шквалов и торнадо. Об этом рассказал агентству городских новостей "Москва" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

— Что важно, сейчас у нас ещё достаточно влажная земля, и такой период жары приведёт к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы, — заявил агентству Семёнов.

Специалист уверен, что самый опасный период — это конец мая и начало июня, но опасность сохраняется и до сентября-октября.

Ранее Лайф сообщал, что из-за жары в Японии образовался небольшой торнадо и повалил на школьников навес от солнца.

А 28 мая в Москве станет самым тёплым днём с начала весны.