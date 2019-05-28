Вучич привёл армию и спецназ в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Среди оказавшихся под стражей сотрудники местной полиции и мирные жители. Точное их число неизвестно.

Сербский президент Александр Вучич привёл вооружённые силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность в связи с ситуацией в Косово, где задержали сербов. Об этом информирует телеканал RTS Planeta.

— Александр Вучич распорядился о приведении всех подразделений сербских вооружённых сил в состояние полной боевой готовности, — говорится в сообщении.

Причиной экстренных мер стало то, что бойцы ROSU (спецназ МВД Косово) проникли на территорию всех четырёх сербских муниципалитетов и задержали сербов. Среди них сотрудники косовской полиции и мирные жители. При этом точное число задержанных неизвестно, но предварительно известно о 13.

Ранее Вучич заявил в парламенте, что Сербия теряет контроль над Косово.