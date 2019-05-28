Стало известно о состоянии девочки после нападения подростка с топором

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Стало известно о состоянии девочки после нападения подростка с топором

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У ребёнка диагностирована травма черепа средней тяжести. Девочку могут отправить санавиацией в областной центр.

Школьницу 2007 года рождения, которой проломил голову топором семиклассник из её школы, доставили в Вольскую районную больницу Саратовской области. Как стало известно Лайфу, за ребёнком направлена санитарная авиация со специалистами из регионального центра.

В составе группы — врачи из Саратовской областной детской клинической больницы, в том числе сильный нейрохирург. На месте они оценят состояние ребёнка и примут решение, возможно ли его отправить в региональный центр.

<p>Пострадавшая девочка. Фото: Vk.com</p>

У девочки диагностировали травму черепа средней тяжести. Также она потеряла много крови.

Как ранее сообщал Лайф, перед тем как атаковать девочку, 15-летний подросток кинул коктейль Молотова в класс школы посёлка Большевик города Вольска. Сейчас он уже задержан.

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