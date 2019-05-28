Саратовский подросток перед атакой на ученицу кинул в кабинет коктейль Молотова

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Саратовский подросток перед атакой на ученицу кинул в кабинет коктейль Молотова

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Фото © Shutterstock

Лайфу стали известны подробности ЧП в школе Вольска Саратовской области, где подросток ударил ученицу топором по голове. Перед атакой он кинул коктейль Молотова в кабинет, где проходил экзамен по математике. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В школе Даниила характеризуют как хулигана, склонного к агрессии.

Пострадавшая девочка сейчас в больнице. Она потеряла много крови. Подросток задержан, сейчас с ним беседуют сотрудники полиции.

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