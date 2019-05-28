Бабушка школьника с топором обвинила в нападении компьютерные игры

Она отзывается о внуке как о вспыльчивом и агрессивном подростке, которому, с её слов, "всё по-барабану".

Бабушка подростка из Вольска, который пришёл в школу с топором и ударил по голове шестиклассницу, охарактеризовала внука как агрессивного и зацикленного на компьютерных играх. Об этом Лайфу сообщили в правоохранительных органах.

Со слов пенсионерки, мальчик учится плохо, но по улице "не шатается и режим не нарушает". Свободное время он проводит дома, перед экраном монитора.

— Компьютеры его и испортили, — утверждает бабушка нападавшего.

Женщина вспомнила, что несколько лет назад она заметила у внука топор, но особого внимания не обратила — подумала, что игрушка. А уже во вторник он принёс его в школу и травмировал одну из учениц.

Напомним, что подростка с топором уже задержали. По предварительным данным, у него произошёл конфликт с ученицей, отчего он и ударил её по голове. Девочку госпитализировали.