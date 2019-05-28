Мосгорсуд отказал в пересмотре дела Эрика Давидыча

Адвокаты подали кассационную жалобу и просили оправдать популярного блогера и общественного активиста, а также его гражданскую жену Анну Каганскую по всем эпизодам обвинения.

Московский городской суд постановил отказать представителям основателя автомобильного сообщества Smotra.ru и блогеру Эрику Китуашвили в передаче в Президиум кассационных жалоб на приговор в отношении него и гражданской супруги Анны Каганской. Таким образом, блогер, более известный как Эрик Давидыч, остаётся виновным в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере.

— Московским городским судом вынесены определения об отказе в передаче на рассмотрение Президиума суда кассационных жалоб адвокатов в защиту Китуашвили Э.Д., Каганской А.И. на приговор Дорогомиловского суда от 19 октября 2018 года, — сообщила ТАСС представитель суда.

Отметим, в кассационной жалобе адвокаты просили пересмотреть приговор и оправдать Китуашвили и Каганскую по всем эпизодам уголовного дела. Сами осуждённые до сих пор не признают себя виновными и заявляют, что дело против них было сфабриковано.

Напомним, 19 октября 2018 года Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО.