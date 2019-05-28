Вучич заявил, что полиция Косова задержала гражданина РФ

Полиция непризнанного государства Косово задержала гражданина России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте Сербии.
— В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK (Миссия Организации Объединённых Наций по делам временной администрации в Косове), — приводит слова Вучича ТАСС.
Он добавил, что Сербия проинформировала об этом российскую сторону.
Ранее стало известно, что задержано 13 человек. Вучич привёл вооружённые силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Ранее он обратился к парламенту и заявил, что государство теряет контроль над ситуацией в Косове. 30 апреля глава непризнанного государства Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость Косова.
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