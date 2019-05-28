Стала известна причина крушения самолёта с совладелицей S7

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Стала известна причина крушения самолёта с совладелицей S7

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Фото © BFU

Диспетчеры дали указание лётчику при заходе на посадку сделать левосторонний разворот, но тот не смог совершить манёвр.

Крушение самолёта Epic LT возле аэропорта Франкфурт, где погибли совладелица S7 Наталия Филёва и её отец, произошло из-за потери пилотом управления. Об этом говорится в отчёте, который опубликовало Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU).

Находившиеся на вышке в аэропорту диспетчеры дали указание пилоту при заходе на посадку сделать левосторонний разворот. Тот начал выполнять указание, но на половине манёвра воздушное судно "нырнуло" носом вниз.

Самолёт снизился до высоты, при которой невозможно контролировать полёт, врезался в землю и загорелся, — отмечается в документе.

Ранее уже называлась версия с ошибкой пилота.

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