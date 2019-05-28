Главу управления спецсвязи признали виновным в аварии, где погибла беременная

Суд приговорил обвиняемого к трём с половиной годам лишения свободы за смертельное превышение скорости.

Бывшего начальника управления специальной связи по Пермскому краю суд признал виновным в ДТП, в котором погибла 31-летняя беременная женщина. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Авария произошла 19 марта 2018 года на участке трассы Екатеринбург — Пермь. Мужчина на скользкой дороге превысил скорость. Машину занесло, и она столкнулась с легковым автомобилем, двигавшемся во встречном направлении.

В результате аварии на месте погибла водитель встречного автомобиля. Кроме того, тяжёлые травмы получили пассажиры её автомобиля — 30-летний мужчина и двухлетний ребёнок.

Отмечается, что обвиняемый также получил травмы. Суд приговорил мужчину к трём с половиной годам лишения свободы.

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