В Костромской области потерялись двое детей

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В Костромской области потерялись двое детей

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Фото © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

Поиском занимаются сотрудники полиции, СК РФ, подключились добровольцы отряда "Лиза алерт".

В городе Шарье Костромской области вечером 27 мая вышли из дома и не вернулись девятилетняя девочка и десятилетний мальчик, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Организован осмотр территории в городе Шарье, направлены ориентировки, — сказано на сайте ведомства.

25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Добровольцы отряда "Лиза алерт" рассказали, как не допустить, чтобы ребёнок потерялся, и что делать, если это случилось.

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