ВКС примут на вооружение ещё 30 новых вертолётов Ка-52 "Аллигатор"

Сейчас конструкторы работают над модернизацией винтокрылой машины с учётом опыта в Сирии.

Воздушно-космические силы России до 2022 года примут на вооружение ещё 30 новых боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор", восемь из них — до конца этого года. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

— Сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолётов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить ещё 30 машин, — сказал он журналистам во время посещения авиационного завода "Прогресс".

Кроме того, к 2022 году планируется создать усовершенствованную с учётом опыта в Сирии версию "Аллигатора". На закупку 114 таких вертолётов Минобороны РФ рассчитывает заключить контракт в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Татарстан осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолёт Ми-38Т.