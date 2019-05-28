Скончался основатель Human Rights Watch

Скончался основатель неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет. Об этом сообщила газета New York Times.
Известно, что Бернштейн скончался в Манхэттене накануне.
В 1978 году он основал три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в Human Rights Watch (работает более чем в 70 странах). В 2011 году, в возрасте 88 лет, основал ещё одну правозащитную организацию.
Также несколько десятилетий он возглавлял издательский дом Random House, который печатал произведения советских диссидентов, в том числе Андрея Сахарова и его супруги Елены Боннэр.
В последние годы активно занимался преподавательской деятельностью. В Йельском университете и Университете Нью-Йорка учреждены стипендии имени Бернштейна для студентов, изучающих юриспруденцию.
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