Скончался основатель Human Rights Watch

В последние годы известный американский правозащитник активно занимался преподавательской деятельностью.

Скончался основатель неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет. Об этом сообщила газета New York Times.

Известно, что Бернштейн скончался в Манхэттене накануне.

В 1978 году он основал три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в Human Rights Watch (работает более чем в 70 странах). В 2011 году, в возрасте 88 лет, основал ещё одну правозащитную организацию.

Также несколько десятилетий он возглавлял издательский дом Random House, который печатал произведения советских диссидентов, в том числе Андрея Сахарова и его супруги Елены Боннэр.

В последние годы активно занимался преподавательской деятельностью. В Йельском университете и Университете Нью-Йорка учреждены стипендии имени Бернштейна для студентов, изучающих юриспруденцию.