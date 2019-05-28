Россияне мечтают отдохнуть летом за границей, но поедут на дачу

Некоторые вместо иностранного отпуска выбрали поездки в другие города страны и на черноморское побережье.

Почти половина (44%) россиян планируют провести свой летний отпуск дома, а 26% — на даче, хотя мечтают отдохнуть за границей. Планы и предпочтения граждан на предстоящее лето выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Первое место в рейтинге наиболее желанных мест отдыха для россиян в этом году досталось заграничному отпуску: 39% россиян заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там, — говорится в исследовании.

При этом заграничный отпуск могут себе позволить не все. Только 10% опрошенных заявили о намерении отдохнуть за пределами России. Большинство респондентов (53%) признались, что выехать за границу им не позволяют финансы, 15% помешают семейные дела, ещё 14% — работа.

Кроме того, 9% опрошенных собираются летом посетить другие города России и черноморское побережье. Ещё 6% участников опроса хотят отдохнуть в Крыму.

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