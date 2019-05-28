Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

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Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

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 Себастьян Курц. Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Перестановки в кабмине республики произошли после того, как 27 мая Национальный совет вынес ему вотум недоверия.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Временно исполняющим обязанности канцлера назначен глава Минфина и действующий вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

Членам австрийского кабмина поручено временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства. Аналогичное предложение получил и Себастьян Курц, но он отказался.

Себастьян Курц в 2017 году стал самым молодым канцлером в истории Австрии, а теперь и самым "краткосрочным". Он пробыл на посту главы кабмина всего 525 дней. Вчера, 27 мая, Национальный совет страны вынес вотум недоверия кабинету министров во главе с Курцем в связи со скандалом с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. После этого канцлер заявил Ван дер Беллену о готовности передать власть переходному правительству.

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