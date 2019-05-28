Суд запретил публиковать фото уральского памятника без разрешения

Издательству выписали штраф. Авторские права на фото у издательства были. Но оказалось, что у города нет прав на памятник.

Арбитражный суд Свердловской области обязал издательство "Фест хэнд" заплатить десять тысяч рублей за фотографию памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Снимок опубликовали в путеводителе.

Авторские права на фото у издательства были. Но оказалось, что у Екатеринбурга нет прав на памятник. Они принадлежат Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС). Именно она и подала иск в суд. Изначально она требовала компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Суд снизил её до десяти тысяч рублей.

Памятник основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину установили в 1998 году к 275-летию города.

— Теперь, когда вы фотографируетесь на фоне какого-либо общедоступного памятника и выкладываете в Сеть фотографию, вы нарушаете авторские права. Ведь коммерческий или некоммерческий характер использования — в данном случае значения не имеет. Получается, что перед тем как сфотографировать памятник, нужно заключить лицензионный договор с УПРАВИС, — прокомментировал ситуацию местному изданию 66.ru юрист Евгений Дедков.

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