Пётр Порошенко согласился стать спонсором Олега Ляшко

Бывшему президенту Украины нужно, чтобы народный депутат критиковал Владимира Зеленского.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко согласился стать спонсором политика Олега Ляшко и его Радикальной партии. Об этом сообщил портал Strana.ua.

Раньше партию Ляшко спонсировал олигарх Ринат Ахметов. Журналисты связывают отказ Ахметова от дальнейшего сотрудничества с тем, что у радикалов плохие шансы войти в состав следующего парламента.

У Порошенко есть своя партия, которая будет участвовать в выборах 21 июля, и Ляшко ему нужен, чтобы в его интересах критиковать президента Владимира Зеленского.

Ляшко уже заявлял, что Зеленский "марионетка" и даже обвинил действующего украинского лидера в захвате власти. А ещё выступал с заявлениями о противоправных действиях нового президента или его людей.

Впрочем, ранее он также постоянно критиковал и Петра Порошенко.