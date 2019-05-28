Застройщики заявили, что молодёжь начала скупать жильё

Специалисты уверены, что затраты на аренду за 4–6 лет сопоставимы с ценой малогабаритных квартир.

Молодёжь с 18 до 25 лет всё активнее участвует в покупке недвижимости. За последний год доля этой аудитории на рынке покупки нового жилья увеличилась на 10 процентов, сообщили "Ленте.ру" в федеральной компании-застройщике "Талан".

В исследовании компании сказано, что около 3,4 миллиона молодых людей в России планируют приобрести жильё, а в данный момент арендуют его или живут с родителями.

— В настоящее время в 18–25 лет молодёжь рассматривает в качестве покупки только городскую недвижимость, а доля таких покупателей выросла до двух процентов от общего спроса, — цитирует исследование издание.

Люди постарше — с 26 до 39 лет — уже интересуются как городской, так и загородной недвижимостью, а также жильём в курортных зонах.

Молодёжь больше всего выбирает студии от 16 до 27 квадратных метров, а самый пик приходится на летний период между учебными годами.

Только недавно аналитики рассказали о самых дешёвых квартирах в Москве. Ими оказались студии площадью всего десять квадратных метров, стоимость их составляет от двух до трёх миллионов рублей.