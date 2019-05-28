Золотую олимпийскую Audi волейболиста "Зенита" выловили из пруда в Петербурге

Волков утверждает, что всю ночь находился в ресторане и узнал о произошедшем от полицейских.

Автомобиль Audi золотого цвета, принадлежащий чемпиону Олимпийских игр — 2012 по волейболу Александру Волкову, выловили из Петровского пруда в центре Санкт-Петербурга. Как стало известно Лайфу, иномарку могли утопить специально — педаль газа была придавлена огнетушителем, а внутри никого не было.

Сам волейболист оценивает ущерб в два миллиона рублей. Он утверждает, что узнал о произошедшем от полицейских. По словам Волкова, накануне вечером он отправился в один из местных ресторанов, а домой ушёл под утро, вызвав трезвого водителя.

При этом, по данным Лайфа, версия сотрудников ресторана отличается от слов Волкова. Олимпийский чемпион действительно приходил вечером, но примерно в 00:30, по их словам, он сел за руль своей Audi и уехал вместе с другом.

Ранее сообщалось, что единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признался, что думал о самоубийстве.

Напомним ещё об одной золотой машине, оказавшейся в центре скандала. На таком "мерседесе" пьяный Александр Емельяненко был в марте задержан после ДТП в Кисловодске.