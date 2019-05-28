Инвалиду без руки и ног из Башкирии отменили штраф за нескошенную траву

В местном сельсовете утверждают, что на мужчину ранее был составлен лишь протокол, а сам штраф не был выписан.

Житель села Казанка Архангельского района Башкирии не будет оштрафован за нескошенную траву на своём участке. Такое решение приняла муниципальная администрация.

Как сообщает Mash, после резонансного решения о штрафе в 500 рублей для инвалида без обеих ног и руки из-за неухоженного участка чиновники всё же решили пересмотреть своё решение. В частности, по их мнению, бурьян не находится на участке местного жителя, а, значит, он не может нести за него ответственность. Также в администрации утверждали, что как таковой штраф выписан не был, а был лишь составлен протокол.

Сам же 65-летний мужчина ранее говорил, что физически не может косить траву на участке. А помочь ему некому. После публикации его истории СМИ местное Следственное управление СКР РФ провело доследственную проверку в отношении должностных лиц муниципалитета.

Ранее сообщалось, что в России планируют упростить правила установления инвалидности.