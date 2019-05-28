Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в УДО

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Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в УДО

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Бывшему главе ФСИН РФ Александру Реймеру отказали в освобождении из колонии по УДО. Это решение принял Центральный районный суд Калининграда.

В удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от лишения свободы А. Реймера отказано, — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе суда.

Как уже сообщал Лайф, бывшего главу ФСИН Александра Реймера в июне 2017 года приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание.

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