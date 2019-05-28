В России нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд

Вес минерала — 1,6 килограмма. Работники прииска обнаружили его в шахте на глубине 260 метров.

В Свердловской области на Малышевском месторождении найден изумруд весом 1,6 кг. Об этом сообщила пресс-служба компании "Мариинский прииск".

— Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограммов был обнаружен в 1990 году, — отмечается в сообщении.

Рекорд в последние годы держался за находкой 2018 года. Тогда нашли камень весом 1,54 кг.

По цвету специалисты отнесли найденный теперь минерал ко второй категории — "зелёный", по сорту — к третьей. На изумруде нашли природные трещины.

Стоимость драгоценного камня вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 миллиона рублей. Находкой уже заинтересовались возможные покупатели.

Ранее Лайф сообщал, как на шахте в Замбии нашли изумруд весом больше килограмма. Его оценили в 2,5 миллиона долларов.