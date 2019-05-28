На Украине родители выдавали сына за убитую ими дочь

Ранее девочку отобрали у пьющих родителей и поместили в детский дом. Но местные активисты добились того, чтобы ребёнка вернули в семью. Это обернулось страшной трагедией.

В Житомирской области Украины во время семейной ссоры отец убил пятилетнюю дочь, вместе с женой сжёг её тело в печи, а останки выбросил в речку. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Известно, что девочку Дарину год назад забрали у пьющих родителей и поместили в детский дом семейного типа. Но местные активисты добились того, чтобы ребёнка вернули в семью. Приёмные родители девочки пытались через суд забрать её обратно. Пока шёл процесс, Дарина пропала.

О преступлении стало известно, когда во время проверок мать попыталась выдать сына за дочь, переодев его в девочку. Полиция разоблачила женщину и попросила показать всех детей. Сейчас правоохранительные органы проверяют обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что гражданка Украины бросила маленького сына в игровой комнате одного из московских ТЦ. В интервью Лайфу она назвала это "оплошностью".