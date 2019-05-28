Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Произошедшее дипломаты назвали вопиющим инцидентом и провокацией со стороны Приштины.

Посольство России в Сербии выступило с заявлением по поводу задержания полицией Косова в Сербии россиянина — сотрудника миссии ООН.

— Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы севера Косова и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договорённостям, — говорится в заявлении дипмиссии.

Там отметили, что требуют немедленного освобождения россиянина и возмущены провокацией Приштины. Произошедшее российские дипломаты назвали вопиющим инцидентом.

О том, что у властей непризнанной республики находится россиянин, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Глава государства добавил, что россиянин при задержании был избит. Сам Вучич настроен вести переговоры с Косово, хотя он также приказал привести армию и спецназ в боеготовность из-за задержания сербов в Косове.